Oltre tremila persone a Torino per la Palestina Imbrattate le sagome di Meloni e di Netanyahu

(ANSA) - TORINO, 03 FEB - Il corteo pro Palestina che ha sfilato questo pomeriggio per le vie del centro di Torino si è in piazza Vittorio Veneto e non in piazza Castello com'era stabilito. Un serpentone di oltre tremila persona per una manifestazione organizzata dal coordinamento Free Palestine, a cui hanno partecipato centri sociali, collettivi studenteschi, l'Associazione palestinesi in Italia, le moschee e i No Tav, con lo striscione Valsusa con la Palestina. Alla fine del corteo è stato Imbrattato con della vernice rossa, a rappresentare il sangue, un cartonato di Giorgia Meloni e Benjamin Netanyahu, realizzando dagli studenti. Un'azione simile era stata già fatta, durante un corteo studentesco lo scorso novembre. "Nessuna base nessuna soldato fuori dalla guerra, fuori dalla Nato" hanno urlato i ragazzi che hanno acceso anche delle torce e dei fumogeni. (ANSA).

