Novara, sulla cupola di San Gaudenzio con elmetto e imbragatura Turisti potranno percorrere camminamenti un tempo per maestranze

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - Dal 2 marzo a Novara il pubblico potrà salire sulla cupola di San Guadenzio, opera di Alessandro Antonelli e monumento simbolo della città, con elmetto e imbrago di sicurezza. Sarà infatti possibile ripercorrere i camminamenti un tempo riservati alle maestranze, scoprendo le soluzioni ingegneristiche e architettoniche adottate nel corso dei secoli per la conservazione del monumento, che è alto 126 metri. Lo speciale tour guidato porta i visitatori, a partire dai 14 anni di età, fino a 100 metri di altezza. A partire dai 6 anni si potrà invece salire fino a 75 metri, arrestandosi alla balconata interna della basilica. Il progetto è stato ideato dall'impresa culturale Kalatà in partenariato con il Comune di Novara e la Atl Terre dell'Alto Piemonte. "La nuova stagione dell'iniziativa - sottolinea il sindaco di Novara, Alessandro Canelli - apre con le nuove guide in lingue straniere, in modo da estendere quanto più possibile questa straordinaria opportunità e ampliare ulteriormente i flussi turistici sulla città. La Cupola di San Gaudenzio è un'opera unica al mondo". (ANSA).

