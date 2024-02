Migranti: Ocean Viking con 71 a bordo arrivata a Livorno Tra loro minori e una donna incinta: tutti rimarranno in Toscana

(ANSA) - LIVORNO, 02 FEB - Ha fatto ingresso nel porto di Livorno intorno alle 6 la Ocean Viking, la nave ong con a bordo 71 migranti che sono stati recuperati in mare aperto al largo delle coste libiche lo scorso 29 gennaio. Alle 6:30 ha regolarmente attraccato alla Calata Carrara mentre a banchina ad attendere la nave il solito dispositivo di protezione civile, medici di Croce rossa e 118 e forze di polizia. I primi a salire a bordo i medici della sanità marittima. Poi i migranti saranno visitati e avviati al percorso di identificazione disposto al primo piano della stazione marittima. A bordo ci sono 9 minori non accompagnati, 5 donne di cui una incinta con il marito e il resto tutti uomini. I 71 migranti, che provengono in gran parte da Eritrea, Etiopia e Sudan rimarranno in Toscana. In 6, compreso un minore, saranno destinati a centri di accoglienza di Livorno e provincia mentre gli altri, come spiega il prefetto di Livorno Paolo D'Attilio, verranno ripartiti nel resto delle province della regione. (ANSA).

