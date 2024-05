Meteo,ultime ore di instabilità poi arriva weekeend di primavera Previsti 30°C in Sardegna. Da martedì nuovo calo termico

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Ultime ore di instabilità meteorologica, e quello in arrivo sarà un weekend soleggiato e gradevole. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma un deciso miglioramento delle condizioni meteo. Poi, tra martedì e mercoledì, torneranno delle piogge al Centro-Nord in successiva discesa verso il meridione, accompagnate da un nuovo leggero calo termico. Nelle prossime ore, dunque, un secondo vortice, arrivato dall'Inghilterra e carico di aria più fresca ed instabile, riuscirà a richiamare venti di Ponente che scaricheranno piogge tra Bassa Toscana e Calabria tirrenica; inoltre sono attesi dei fenomeni sul Triveneto e localmente, in sconfinamento dalle regioni centrali tirreniche verso le adriatiche, anche su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. In pratica, afferma Sanò, "avremo qualche scroscio di pioggia quasi ovunque, ma a macchia di leopardo ed alternato a fasi soleggiate. Solo sulle Isole Maggiori, Sicilia e Sardegna, splenderà totalmente il sole e raggiungeremo temperature di 25-26°C; altrove le massime faticheranno a salire oltre i 20 gradi confermando un inizio di Maggio decisamente sotto media". Da sabato, però, "torna la primavera ed il tempo - è la previsione di Sanò - è previsto buono e con sole". Le temperature massime raggiungeranno addirittura i 30°C in Sardegna e i 28°C in Sicilia, ma faticheranno sul settore peninsulare a salire oltre i 22-23°C. Almeno fino alla Festa delle Mamme (12 maggio), le temperature resteranno gradevoli e senza eccessi. Nel dettaglio - Venerdì 3. Al nord: schiarite soleggiate su molte regioni, instabilità sulle Alpi. Al centro: alternanza di rovesci e schiarite. Al sud: piogge sparse sul settore peninsulare, bello in Sicilia. - Sabato 4. Al nord: più sole ovunque. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: soleggiato. - Domenica 5. Al nord: soleggiato. Al centro: bel tempo. Al sud: soleggiato. - Tendenza: lunedì più stabile, da martedì 7 tornerà a peggiorare. (ANSA).

