Meloni, la povertà non si abolisce per decreto Lo Stato metta aziende e lavoratori in condizione di lavorare

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Noi ci dobbiamo ricordare che la ricchezza non la crea lo Stato, il lavoro non si crea per decreto, la povertà non si abolisce per decreto. Lo Stato deve mettere aziende e lavoratori nella condizione di lavorare al meglio". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Campobasso, prima della firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra Governo e Regione Molise. (ANSA).

