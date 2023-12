Meloni firma Accordo di coesione, 1,2 miliardi a Lombardia 'A Rogoredo dal bosco della droga al bosco della musica'

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - Dal boschetto della droga al boschetto della musica. E' la trasformazione che la premier Giorgia Meloni auspica per il quartiere milanese di Rogoredo, dove è previsto il campus del Conservatorio di Milano, secondo i progetti dell'Accordo di coesione firmato con Regione Lombardia che prevede lo stanziamento di 1,2 miliardi. "Sono 13 progetti, risorse che non disperdiamo in mille rivoli ma concentriamo su grandi iniziative - ha spiegato la premier -: il potenziamento della mobilità, con 68 milioni per i treni a idrogeno la riqualificazione urbana, con 435 milioni per la stazione di Cadorna; e poi c'è un pacchetto molto importante destinato al tema delle università, della ricerca e dell'istruzione, con i nuovi campus dell'Università di Milano, del Politecnico di Bovisa che sorgerà a Rogoredo, spesso nota alle cronache per il tema del boschetto della droga. E' un progetto di rigenerazione urbana che può segnare la rinascita di Rogoredo, che magari potrà essere riconosciuto come il boschetto della musica". "È un accordo molto importante. Ringrazio la presidente del Consiglio, il ministro Fitto e le rispettive squadre. Abbiamo collaborato in modo assolutamente corretto per realizzare questo accordo che comporta risorse per 1 miliardo e 200 milioni", ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. (ANSA).