Meloni a Schlein, io non divido Italia ma altri in passato Chi ha fatto Rdc e costruito cittadini di seria A e B

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Leggevo stamattina una intervista del leader dell'opposizione, grande rispetto perché sono stata all'opposizione per tanti anni, che diceva che i patrioti abbandonano e tradiscono il Mezzogiorno: io penso che ci siano due modi per affrontare il divario, c'è il reddito di cittadinanza e le infrastrutture di cittadinanza". E il Rdc "era la risposta di chi considerava questi territori irrecuperabili". Così Giorgia Meloni alla firma con la Calabria dell'accordo per lo sviluppo e la coesione. "A chi mi accusa di dividere l'Italia vorrei dire che l'Italia è stata divisa da chi credeva che ci fossero cittadini di serie A e di serie B". (ANSA).

