Meghnagi, non si può ignorare l'incitamento a uccidere gli ebrei Comunità ebraica di Milano chiede un incontro a Sala e Fontana

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - "Non è possibile fare finta di niente di fronte all'incitamento all'odio e a uccidere chi è di religione ebraica sentiti nella nostra città". Lo afferma in una nota il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi. Meghnagi ha quindi chiesto "un incontro di approfondimento con il sindaco di Milano Sala e il presidente della Regione Lombardia Fontana per analizzare le cause del fenomeno e mettere in campo comuni iniziative per evitare che si ripetano fatti gravi e inaccettabili come quelli di sabato". (ANSA).