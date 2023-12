Maxitamponamento in A26 in Liguria, tratto chiuso a Masone Coinvolte 10 auto, non feriti gravi, 5 km coda verso Gravellona

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - A causa di un incidente che ha coinvolto 10 autovetture è stato temporaneamente chiuso il tratto dell'autostrada A26 tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Lo comunica Autostrade per l'Italia. Al momento non sono segnalati feriti gravi nell'incidente provocato da una serie di tamponamenti a catena. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Ovada, soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione del tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. Non è stato necessario l'ausilio dei vigili del fuoco di Genova. Attualmente all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 5 chilometri di coda. Agli utenti diretti verso Gravellona Toce si consiglia di uscire a Masone, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 ad Ovada. (ANSA).