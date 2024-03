Maxi coperta uncinetta su piazza Fermo contro violenza donne Progetto Viva Vittoria, fondi ad associazioni di tutela

(ANSA) - FERMO, 10 MAR - Al fianco delle donne contro la violenza con un tappeto di "quadrati della nonna". Ha fatto tappa a Fermo, nelle Marche, il percorso dei soci Conad Adriatico insieme a Fondazione Conad Ets per sostenere il progetto Viva Vittoria. In piazza del Popolo, stamane è stata installata una maxi opera realizzata con quadrati di maglia fatti ai ferri e all'uncinetto che ha coperto tutta la superficie, per sensibilizzare la comunità sulla violenza di genere. I quadrotti, cuciti insieme per fare delle coperte, sono oggetto di una raccolta di fondi che andrà a finanziare l'associazione Bet Ets Onlus, la Comunità educativa per minori Sant'Anna, la Cooperativa Sociale On the Road e Sagrini Onlus. Il progetto di Fermo, dopo quello dello scorso anno a Campobasso, è nato grazie alla collaborazione del Centro Sociale San Marco con l'Associazione Viva Vittoria Odv. Viene realizzato con il coinvolgimento di persone del territorio, che devono fornire un quadrato di 50x50 centimetri per creare l'installazione. Il ricavato va ad associazioni che tutelano le donne vittime di violenza per avviare percorsi di autosufficienza. "Nel momento stesso in cui una donna è consapevole del proprio valore, diventa automaticamente artefice della propria esistenza ed è in grado di produrre un cambiamento in sé stessa e nella società" racconta una delle fondatrici e presidente di Viva Vittoria Cristina Begni. "Siamo onorati di collaborare con Viva Vittoria a Fermo, con un'iniziativa che trasforma la città in un simbolo vivente di resistenza contro la violenza sulle donne" il commento dell'ad di Conad Adriatico Antonio Di Ferdinando (ANSA).

RED-ME

