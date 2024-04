Maltempo, in Toscana codice giallo per vento e mareggiate Allerta valida fino alle mezzanotte di oggi

(ANSA) - FIRENZE, 01 APR - La Sala operativa della Protezione civile regionale ha aggiornato il bollettino di criticità gialla per oggi, lunedì 1 aprile. La perturbazione in transito sull'Italia continua infatti a interessare anche la Toscana, in particolare con rinforzo dei venti. Lo stato di vigilanza per mare mosso e mareggiate interesserà dalle 18 fino alla mezzanotte la costa centro-settentrionale e l'Arcipelago. Per vento forte codice giallo, dalle 15 alla mezzanotte di oggi, sui rilievi appenninici. Per la pioggia oggi transito di un sistema perturbato con piogge in trasferimento dalle zone occidentali a quelle interne e centro-meridionali da metà giornata, si spiega ancora dalla Sala operativa. Mare molto mosso in aumento temporaneamente e agitato nel tardo pomeriggio-sera sul settore settentrionale. Domani, martedì 2 aprile, mare molto mosso a nord dell'Elba, in attenuazione in serata. (ANSA).

