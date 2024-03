Maltempo in Liguria, frana parete rocciosa su lungomare Varazze Allagamenti e alberi caduti, decine gli interventi dei pompieri

(ANSA) - GENOVA, 03 MAR - Ancora frane in Liguria, in allerta gialla per piogge intense. Uno smottamento roccioso si è abbattuto sul lungomare Europa a Varazze, vicino alla Baia dei Pescatori. Il Comune ha chiuso il tratto e domani deciderà come provvedere per rimuovere la frana e riaprire la passeggiata. A Genova molti allagamenti. Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco sul territorio genovese per alberi caduti e oggetti pericolanti a causa del forte vento che nelle ultime ore ha superato i 120 km/h sulle alture. In aumento anche il moto ondoso. Il picco di mareggiata è previsto nel pomeriggio. (ANSA).

