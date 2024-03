Maltempo, frana sulla strada regionale a Marradi Intervento dei vigili del fuoco su movimento in atto

(ANSA) - MARRADI (FIRENZE), 02 MAR - Una frana si è aperta nella Romagna Toscana con un fronte di circa 15 metri sulla Strada regionale 306 a Marradi (Firenze), in via di Palazzuolo. Sassi, terriccio e detriti invadono la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale per le prime contromisure. Il movimento è in atto e potrebbe esser stato causato dall'ultimo maltempo. Nei mesi scorsi quei Comuni sono stati colpiti anche da terremoti. Sul posto anche polizia municipale e carabinieri. Le verifiche sono in corso. (ANSA).

GUN