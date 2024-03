Maltempo, Arpal prolunga allerta su tutta la Liguria Frane nell'Imperiese. Riaperta parzialmente l'Aurelia a Recco

(ANSA) - GENOVA, 10 MAR - Anas ha riaperto a senso unico alternato l'Aurelia a Recco, in provincia di Genova, precedentemente chiuso per consentire la rimozione di un albero caduto per il maltempo. Intanto Arpal ha aggiornato l'allerta prolungando fino alle 14 l'allerta arancione nel Ponente ligure e da allora gialla sui bacini piccoli. Il centro resterà in allerta gialla fino alle 18 così come nell'entroterra del Genovesato e nelle valli Stura e Val Bormida. Il Levante Ligure resta in allerta gialla fino alle 21. Le precipitazioni più intense si sono verificate nelle prime ore della mattinata , portando 53.8 mm di pioggia a Mele (Genova) e determinando l'innalzamento al primo livello di guardia di alcuni torrenti, fra cui l'Orba a Tiglieto, lo Stura a Campo Ligure e il Bisagno alla Presa: tutte le portate al momento sono comunque ben contenute in alveo. I venti hanno portato raffiche superiori ai 100 km/h: 155 km/h a Casoni di Suvero, 129 km/h a Fontana Fresca sopra Sori. La sala operativa regionale ha segnalato effetti al suolo gravi nell'Imperiese, a Molini di Triora e Rezzo, con alcune centinaia di persone che potranno raggiungere la propria abitazione solo a piedi. Nel resto del territorio frane più localizzate. (ANSA).

