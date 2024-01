Maltempo: aria fredda e venti di burrasca in arrivo sull'Italia Allerta meteo della Protezione civile, anche mareggiate

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Una perturbazione porterà aria fredda dai settori balcanici con venti di burrasca sull'Italia. Lo segnala un'allerta meteo della Protezione civile. L'avviso prevede dal primo mattino di domani venti da forti a burrasca nord-orientali con raffiche di burrasca forte, su Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione, dal pomeriggio a Liguria, Toscana, Umbria e Marche, in particolare sui settori appenninici e sui settori costieri adriatici. Mareggiate lungo le coste esposte. Valutata per domani allerta gialla per rischio temporali su gran parte della Campania. (ANSA).

NE