Maltempo: allerta arancione in E-R, gialla per 16 regioni Ancora piogge e venti forti al Centro-Sud

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - La perturbazione in transito sul Mediterraneo centrale determinerà, tra il pomeriggio di domenica e la giornata di lunedì, una fase di maltempo su gran parte delle nostre regioni centro-meridionali peninsulari, in particolare sui settori tirrenici. Il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Disposta per la giornata di domani allerta arancione per rischio idraulico in Emilia-Romagna. Valutata inoltre allerta gialla su settori di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Calabria e sull'intero territorio di Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia e Basilicata. L'avviso del Dipartimento prevede dal pomeriggio di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Puglia, in estensione, dalle prime ore di domani, lunedì 11 marzo, a Basilicata e Calabria e, dal primo pomeriggio, a Toscana, Umbria e Marche. I fenomeni, più frequenti sui settori tirrenici, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Dalla tarda serata di oggi, si prevede inoltre il persistere di venti da forti a burrasca a prevalente componente meridionale su Puglia e settori ionici di Basilicata e Calabria. Mareggiate lungo le coste esposte. (ANSA).

MAF