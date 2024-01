Mafia: ricordato a Palermo il giornalista Mario Francese Cerimonia in viale Campania a 45 danni dall'uccisione

(ANSA) - PALERMO, 26 GEN - A 45 anni dall'omicidio di mafia è stato ricordato stamane a Palermo il giornalista Mario Francese. Una cerimonia si è tenuta in viale Campania dove scattò l'agguato di Cosa Nostra. Ad organizzarla è stata l'Associazione siciliana della stampa e il suo Gruppo cronisti. A ricordare Francese sono stati, per l'Assostampa, Giuseppe Rizzuto, Tiziana Tavella, Gianluca Caltanissetta e Mario Pintagro oltre a Giulio Francese, anche lui giornalista, che ha ricordato l'impegno professionale e civile del padre, cronista di giudiziaria del Giornale di Sicilia. "Fu il primo - ha sottolineato - a fare i nomi di mafiosi che poi abbiamo imparato tutti a conoscere, come ad esempio Totò Riina". L'assessore comunale Pietro Alongi e lo stesso Giulio Francese hanno poi deposto una corona di fiori. Il prefetto Massimo Mariani ha detto che "i giornalisti hanno sempre pagato un alto prezzo per il solo fatto di fare il proprio mestiere, quello di informare che non fa comodo a certi poteri". Hanno partecipato alla cerimonia anche il presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia Roberto Gueli, il questore Maurizio Calvino, il direttore del Giornale di Sicilia Marco Romano, e rappresentanti di tutte le Forze dell'ordine e dell'Ufficio scolastico regionale. Presenti anche trenta alunni dell'istituto Einaudi-Pareto. (ANSA).

YGR-NU