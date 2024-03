M5S, in Basilicata il nostro candidato resta Lacerenza A Potenza concluso il tavolo del centrosinistra

(ANSA) - POTENZA, 15 MAR - "E' stata messa una rosa di nomi sul tavolo, ma il Movimento cinque stelle non cambia la sua posizione: il nostro candidato è Domenico Lacerenza". Lo ha detto il coordinatore regionale dei Cinque Stelle, Arnaldo Lomuti, parlando con i giornalisti al termine della riunione del tavolo del centrosinistra lucano in vista delle Regionali del 21 e del 22 aprile. "Non c'è nessuna spaccatura con il Movimento nazionale - ha aggiunto - noi siamo pronti con le liste", ha concluso il parlamentare. (ANSA).

YPA-LSC