Lucano, 'è la fine di un incubo che mi ha abbattuto' 'Per anni dipinto ingiustamente come un delinquente'

(ANSA) - RIACE, 11 OTT - "E' la fine di un incubo che in questi anni mi ha abbattuto tanto, umiliato, offeso. E' la fine di incubo che per anni, ingiustamente, mi ha reso agli occhi delle gente come un delinquente. Lucano è stato attaccato, denigrato e accusato, anche a livello politico e non solo, quindi, giudiziario, per distruggere il 'modello Riace', la straordinaria opportunità creata per accogliere centinaia di persone che avevano bisogno e per ridare vita e ripopolare i centri della Calabria. A questo punto spero che pure la Rai si ricreda e mandi in onda la famosa fiction girata con Fiorello a Riace". A dirlo Mimmo Lucano dopo la sentenza d'appello. (ANSA).