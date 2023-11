Lombardia anticipa indennità vacanza contrattuale a sanitari 128 milioni per 107mila operatori. Contributi fino a 1.500 euro

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - La Regione Lombardia nel mese di dicembre erogherà oltre 128 milioni di euro agli enti del servizio sanitario regionale come anticipo dell'indennità di vacanza contrattuale al personale a tempo indeterminato dipendente (di Ats, Asst, Fondazioni Irccs di diritto pubblico, Acss e Areu). I contributi vanno da circa 650 a un massimo di 1.500 euro a seconda della categoria. "Questa parte aggiuntiva dello stipendio - ha detto l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso - sarà erogata a dicembre. Riguarda tutti gli oltre 107.000 dipendenti fra medici, infermieri, oss e comparto. Uno sforzo, quello di Regione Lombardia, che va nella direzione di chi, quotidianamente, lavora con sacrificio e spirito di servizio. Era una facoltà per le Regioni erogare queste somme a dicembre e l'abbiamo esercitata, forti di un bilancio sano". Un provvedimento importante anche secondo il vicepresidente della Regione, con delega al Bilancio, Marco Alparone, "che vuole essere anche un segnale concreto verso il nostro personale sanitario che, con grande professionalità e dedizione - ha spiegato - è costantemente impegnato sul campo per garantire cure e servizi ai lombardi. Ma anche un riconoscimento economico possibile grazie alla gestione economico-finanziaria della nostra Regione". (ANSA).