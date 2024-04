Lara Magoni si candida in Ue con FdI, 'darò il massimo' La sottosegretaria lombarda, 'punto sullo sport e sui giovani'

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Il sottosegretario a Sport e Giovani della Regione Lombardia, Lara Magoni, si candida alle europee con Fratelli d'Italia. "Indossare, di nuovo, il pettorale di Fratelli d'Italia significa portare avanti le politiche del mio partito e dei milioni di italiani che in questi anni hanno dimostrato fiducia nei confronti del nostro leader Giorgia Meloni" ha spiegato l'ex sciatrice durante una conferenza stampa allo Spazio Solferino di Milano a cui ha partecipato, tra gli altri, anche il coordinatore lombardo di FdI Carlo Maccari. "In questi miei oltre undici anni di politica - ha detto Magoni - ho fatto tesoro di tutto quello che lo sport mi ha insegnato. L'impegno, lo studio, la dedizione e la correttezza sono prerogative di tutte le mie azioni". "Una sportiva - ha proseguito - scende in campo sempre con l'idea di poter vincere e di dare il massimo per farlo; conosco le mie competenze, le mie potenzialità e sono certa che in Europa ci sia molto spazio per sviluppare al meglio dei terreni ancora poco battuti come le politiche giovanili e lo sport. Sono una donna del fare, non mi piace rincorrere slogan o discussioni futili che distolgono l'attenzione da obiettivi concreti". Tra le tematiche da proporre in sede europea, Magoni ha parlato della possibilità di concretizzare il percorso legato alla 'Laurea Europea', affinché "i giovani italiani abbiano maggiori opportunità occupazionali" avendo un titolo di studio riconosciuto in ambito internazionale. "Attraverso lo sport e i grandi eventi internazionali, il nostro Paese ha tutte le potenzialità per diventare il miglior palcoscenico per l'intero movimento sportivo europeo" ha poi sottolineato Magoni, rivolgendo lo sguardo alle Olimpiadi di Milano Cortina del 2026 che "dovranno essere un trampolino di lancio per far sì che l'Italia diventi la locomotiva sportiva d'Europa e sono certa che, con il sostegno del mio partito, potrei incidere in modo determinante". (ANSA).

