La Uil Basilicata a Bardi: 'Ascolti le parti sociali' Il messaggio del segretario Tortorelli al rieletto governatore

(ANSA) - POTENZA, 27 APR - "Bisogna avere capacità di decisione, che non vuol dire imposizione o decisionismo, bensì capacità di ascolto, e soprattutto partecipazione da parte di tutti gli stakeholder, a cominciare dalle parti sociali". Lo ha scritto, in una nota, il segretario lucano della Uil, Vincenzo Tortorelli, secondo il quale, "tutto questo è fondamentale nell'avvio della nuova legislatura regionale e nel lavoro della nuova Giunta regionale che sarà nominata dal presidente Vito Bardi appena rieletto" alle elezioni del 21 e del 22 aprile. In particolare, il rappresentante sindacale ha fatto riferimento al rapporto Bes 2023 diffuso dall'Istat: "Crescono in Basilicata gli squilibri social, con il Il 66% dei lucani che vive in una condizione di benessere sociale basso e medio basso". L'auspicio della Uil è "innanzitutto di una svolta nel rapporto con le parti sociali, in primo luogo i sindacati mettendoci nelle condizioni di valutare lo stato di attuazione delle misure del Pnrr e di ogni programma di spesa comunitaria. Quanto al governo - ha proseguito il segretario lucano - ci preoccupa che nel Def non si parla di welfare. Gli scioperi e le manifestazioni a livello nazionale e articolate a livello regionale di questi mesi hanno messo in campo con la protesta proposte che attendono risposte dai governi nazionale e regionale. In particolare le persone vogliono risposte sullo stato sociale e sul sistema sanitario che non è in grado di dare loro un'assistenza dignitosa né di garantire la sanità territoriale", ha concluso Tortorelli. (ANSA).

LSC