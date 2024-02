L'Atalanta recupera Koopmeiners, lesione per Palomino L'olandese rientra col Genoa. La diagnosi per l'argentino

(ANSA) - BERGAMO, 06 FEB - L'Atalanta ritrova una pedina all'inizio della preparazione per la partita di domenica in casa del Genoa perdendone un'altra almeno per tre-quattro settimane. Teun Koopmeiners, alla ripresa pomeridiana a Zingonia, s'è allenato in parte col resto del gruppo: ha saltato Udinese e Lazio per un taglio al malleolo mediale sinistro, suturato e ormai cicatrizzato. Per José Palomino, fermo da venerdì scorso, invece, è arrivata la diagnosi. Per il difensore argentino, solo terapie: soffre di una lesione muscolo/fasciale di primo grado del bicipite femorale destro. Ha ripreso il lavoro individuale, infine, Isak Hien, che sta recuperando dalla lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro, anche se il suo rientro domenica è escluso. (ANSA).

