Investito da tubo metallico, un operaio morto in Abruzzo Deceduto nonostante l'intervento del 118

(ANSA) - LANCIANO, 15 GEN - Un operaio di 46 anni di Lanciano (Chieti) è morto dopo essere stato investito da un tubo metallico, mentre stava lavorando con una pressa in una fabbrica dell'indotto automotive della Val di Sangro. L'incidente è avvenuto in mattinata. Secondo una prima ricostruzione l'operaio stava operando con una pressa quando è stato colpito all'altezza dell'addome da un tubo metallico espulso dalla macchina. Apparso da subito in gravissime condizioni l'uomo è morto poco dopo, nonostante l'intervento del 118 e dell'elisoccorso da Pescara. Il macchinario è stato posto sotto sequestro dalla magistratura. (ANSA).

