In Lombardia spesa media dei turisti extra Ue più alta d'Italia Supera i 1100 euro, lo shopping pesa per il 20,2%

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - "La spesa media dei turisti extra-Ue in Lombardia è pari a 1.112 euro a fronte di una media nazionale di 985 euro. La nostra Regione si conferma come meta preferita di 'shopping tourism', il turismo finalizzato agli acquisti". Lo fa sapere l'assessore regionale al Turismo Barbara Mazzali citando i dati forniti da Global Blue. "Il traino fornito dal settore del fashion è indiscutibile" prosegue Mazzali, facendo un bilancio della Milano Fashion Week appena conclusa: "Tra le attività svolte dai turisti durante il soggiorno in Lombardia, lo shopping pesa per il 20,2% a fronte di un dato nazionale del 16,7%". Ricordando che nel 2023 in Lombardia si sono registrate 19 milioni presenze turistiche e 51 milioni di pernottamenti, con una crescita di circa il 17% rispetto al 2019, anno record per il settore, l'assessore evidenzia che "il 65% dei nostri visitatori è costituito da ospiti internazionali, attratti prevalentemente dai nostri Laghi e dalle città dello shopping". Il traino del turismo internazionale è legato "al ritorno degli asiatici, primo continente extra Ue per presenze, con 3,6 milioni di pernottamenti registrati nel 2023, seguiti dai nord americani con 3 milioni di presenze. Di assoluto rilievo - conclude Mazzali sulla base delle rilevazioni regionali - il dato degli statunitensi che con 2,5 milioni di presenze rappresentano la seconda nazione di provenienza". (ANSA).

KCT