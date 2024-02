In autostrada con quasi due chili di cocaina in auto, arrestato Bloccato da Polstrada sull'A2 in Calabria dopo inseguimento

(ANSA) - SANT'ONOFRIO, 08 FEB - Sull'autostrada, in Calabria, alla guida di un'automobile in cui nascondeva quasi due chilogrammi di cocaina. Il "corriere" della droga è stato arrestato dal personale della sezione di Vibo Valentia della Polizia stradale. L'uomo, un calabrese di 35 anni del quale non è stata resa nota l'identità, è stato bloccato, all'altezza dello svincolo di Sant'Onofrio, dai poliziotti, insospettiti dalla velocità particolarmente sostenuta con cui procedeva, dopo un inseguimento protrattosi per alcuni chilometri. La successiva perquisizione ha portato, grazie anche all'ausilio di un cane antidroga della Squadra cinofili della Questura di Vibo Valentia, al ritrovamento del consistente quantitativo di cocaina, un chilo e 879 grammi, che era occultato nel vano portabagagli della vettura. L'arrestato, é stato condotto in carcere. (ANSA).

