Il Gran Carnevale Cremasco 2024 si rinnova dai carri al percorso Le sfilate allegoriche le domeniche 4, 11 e 18 febbraio

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - È all'insegna del rinnovamento il Gran Carnevale Cremasco del 2024 che si svolge in tre domeniche, la prima il 4 febbraio. Se l'anno scorso la 35esima edizione ha segnato l'atteso ritorno della festa più caratteristica della città, dopo due anni di pandemia, l'edizione 36 prosegue - spiegano gli organizzatori - con un cambio di passo e importanti novità. I cinque carri allegorici sono tutti completamente diversi, ispirati a temi prevalentemente sociali, ed è stata modificata la direzione del percorso che sarà effettuata in senso inverso a quanto fatto negli anni precedenti anche se si partirà sempre da piazza Giovanni XXIII. Tre le domeniche dedicate alla sfilata dei grandi carri allegorici: il 4, come detto, l'11 e il 18 febbraio. Sono attesi circa 30 mila visitatori provenienti da tutta la Lombardia. I carri - è stato sottolineato - sono il frutto di mesi di instancabile lavoro dei volontari. Circa una ventina di artigiani, ingegneri, elettricisti, carpentieri, falegnami e pittori, realizzano a mano le maschere di cartapesta e i meccanismi che muovono ed animano i carri. Il Carnevale è infatti l'occasione per conoscere la città di Crema, che stupisce anche per bellezza, monumenti, cultura e storia. "Quello che ci anima è sempre la passione e l'amore per la nostra città, e la voglia di regalare ai suoi abitanti, emozioni ed eventi che ne esaltino la bellezza e peculiarità. Con il Carnevale Cremasco abbiamo consolidato, negli anni, un' affinità tra volontari e la capacità organizzativa", spiega Eugenio Pisati, presidente del Carnevale Cremasco Odv. (ANSA).

