Il Belvedere di Palazzo Lombardia apre per la festa della donna Visite dalle 18 alle 22 con prenotazione obbligatoria

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - In occasione della Giornata internazionale della donna, l'8 marzo Palazzo Lombardia aprirà il Belvedere al 39esimo piano a tutti coloro che vogliono ammirare la città di Milano dall'alto. Le visite sono previste dalle 18 alle 22 con prenotazione obbligatoria fino alle 17 di domani e comunque fino all'esaurimento dei posti disponibili. In una nota, la Regione Lombardia ricorda che è previsto un accesso prioritario per persone con disabilità e donne in gravidanza e che è vietato l'ingresso agli animali. (ANSA).

KCT