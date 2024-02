Identità Golose presenta la guida a pizzerie e cocktail d'autore Prima edizione, 655 le insegne selezionate in tutta Italia

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Presentata a Milano, al Centro Congressi della Fondazione Cariplo, la prima edizione della Guida Identità Golose alle Pizzerie e Cocktail Bar d'autore. Sono 655 le insegne selezionate in tutta Italia, di cui 405 sono le migliori pizzerie e 253 i cocktail bar d'autore. Locali che hanno saputo innovare la tradizione della pizza, iconica preparazione delle cultura gastronomica italiana, con impasti più leggeri, digeribili, croccanti e adatti a coniugarsi con ingredienti di alta qualità utilizzati per guarnizioni e finiture. I cocktail bar presenti in Guida sono invece gli emblemi di un nuovo corso della miscelazione italiana, da sempre ai vertici mondiali per la qualità dei barman, dei liquori e distillati, e oggi indirizzata verso un bere innovativo, più consapevole, fatto di convivialità ed esperienze. Un viaggio italiano fra forni e banconi nel quale la zona più rappresentata è la provincia di Milano, con 88 segnalazioni complessive, seguita da Roma, con 63. Sono 126 i locali lombardi presenti, 67 quelli laziali, una cinquantina a testa per Veneto, Toscana, Campania, Sicilia e Piemonte. La guida, curata da Carlo Passera e Claudia Orlandi, è consultabile gratuitamente online dal sito www.identitagolose.it. Le schede contengono informazioni pratiche e suggerimenti utili per la visita nei vari locali oltre a una descrizione delle loro principali caratteristiche. 94 i collaboratori che hanno redatto le schede insieme a 20 noti chef che hanno indicato la loro "pizzeria del cuore". Fra i numerosi riconoscimenti assegnati durante la presentazione spiccano il Premio Grandi Bartender, assegnato a Dario Comini, del Nottingham Forest di Milano; a Massimo D'Addezio del Chorus Cafè di Roma e a Guglielmo Miriello del Mandarin Oriental di Milano. I premi Maestri della Pizza sono andati a Simone Padoan - I Tigli, San Bonifacio (Verona), Enzo Coccia - La Notizia 53 e La Notizia 94, Napoli, e a Franco Pepe - Pepe in Grani, Caiazzo (Caserta). Le rivelazioni dell'anno per la pizzerie sono Sandro Cubeddu del RE|MI di Sassari, Simone Nicolosi di Biga a Milano e Roberto Ferrone di Al 384 a Roma. Premio Rivelazione dell'anno per i cocktail bar assegnato a Mattia Capezzuoli del W Rome a Roma. (ANSA).

