++ Iannuzzi,non mi candido anche per i limiti legge Cartabia ++

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "Ringrazio i numerosi cittadini firmatari dell'appello per la mia candidatura e le tante persone che, manifestando grande fiducia nei confronti della mia persona, hanno chiesto di candidarmi, ma non sono disponibile ad un impegno in politica così gravoso, anche alla luce delle limitazioni introdotte dalla legge Cartabia". Lo ha detto all'ANSA il presidente della Corte d'Appello di Potenza, Alberto Iannuzzi, che quindi non sarà candidato alle Regionali in programma in Basilicata il 21 e il 22 aprile. (ANSA).

