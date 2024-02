I trattori toscani arrivano nel Viterbese Nel pomeriggio a Viterbo, poi a Roma sulla via Cassia

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Sono partiti questa mattina alle 7.30 da Bettolle e alle 10 hanno varcato il confine tra Toscana e Lazio facendo ingresso ad Acquapendente, in provincia di Viterbo. Sono circa 50 i trattori del comitato spontaneo Riscatto Agricolo che stanno intraprendendo il lungo viaggio, che attraverso la Cassia li porterà questa sera a Roma nel presidio di via Nomentana. "Nel primo pomeriggio arriveremo a Viterbo, da dove proseguiremo verso Roma - ha detto il portavoce del comitato Alessandro Zucca - siamo un comitato spontaneo apolitico di agricoltori, che vogliono difendere i propri diritti, per questo ci siamo messi in viaggio." La lunga fila di mezzi agricoli in questo momento sta percorrendo la strada che da San Lorenzo Nuovo porta a Bolsena, dove gli agricoltori faranno un'altra breve sosta prima di ripartire alla volta di Viterbo. (ANSA).

