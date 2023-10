I 'polmoni verdi' dell'Italia sulle piattaforme streaming Dieci puntate alla scoperta delle foreste, da nord fino a sud

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Cultura e delizie per il palato e non solo. L'Italia è casa di grandi foreste, polmoni verdi che ricoprono più di 11 milioni di ettari, da nord a sud. Spazi ampi e preziosi che, con la voce di Alessandro Beloli, si raccontano e si lasciano 'esplorare' in 'Polmoni verdi': si tratta di 10 storie di luoghi incredibili da tutelare. Il tutto si può già trovare su Spotify e in tutte le piattaforme di ascolto dei podcast in streaming. Le 10 puntate, prodotte da Dr Podcast, Audio Factory internazionale, per Golia e WWF, dedicate ad altrettante foreste italiane, rappresentano un viaggio in 12 regioni, dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia, un'escursione in luoghi meno conosciuti come la 'foresta dei violini' e il bosco della Tassita con i suoi 'alberi della morte'; si proseguirà con le zone più note come i Campi Flegrei, il più pericoloso supervulcano d'Europa, e la scoperta delle 'Oasi del Respiro'. Nel corso degli episodi, alla cui produzione ha collaborato anche Selection Communication & Design, si parlerà pure del cosiddetto forest bathing o 'bagno nella foresta', e si cercherà di rispondere a domande sulla deforestazione o sui concetti di biodiversità e sostenibilità. (ANSA).