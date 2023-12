Guasto elettrico alla stazione di Milano Centrale, ritardi e cancellazioni

Questa mattina si è verificato un problema alla linea elettrica di alimentazione dei treni alla Stazione di Milano Centrale. Sono in corso gli interventi dei tecnici di Rfi e le cause del guasto, che si è verificato all'ingresso di un treno regionale in stazione intorno alle 10:40, sono in fase di accertamento. Questo ha causato ritardi fino a 120 minuti e cancellazioni di alcuni treni prima che la situazione iniziasse lentamente a tornare alla normalità.

Aggiornamento - ore 12:40