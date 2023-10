Gli astronauti testimonial 'spaziali' per l'ospedale dei bambini Parmitano e Patassa ambasciatori nuovo Ps del Buzzi di Milano

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Gli astronauti dell'Esa colonnello Luca Parmitano e capitano Andrea Patassa, in veste di ambasciatori, hanno lanciato la campagna 'spaziale' della Fondazione Buzzi a sostegno dell'ospedale dei bambini Vittore Buzzi per il nuovo Pronto soccorso pediatrico. La presentazione è avvenuta questa mattina al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano: "Un recente studio del Journal of Pediatrics pubblicato sul Wall Street Journal - ha detto Ida Salvo, consigliere di Fondazione Buzzi - ha svelato un'allarmante statistica: i bambini hanno ben quattro volte più probabilità di morire quando vengono trattati nei pronto soccorso per adulti"." In tutta Italia sono presenti solamente 11 ospedali pediatrici, e il Buzzi è l'unico in Lombardia. "Fondazione Buzzi - ha detto il presidente Stefano Simontacchi - vuole garantire a tutti i bambini le migliori cure pediatriche. In particolare, il progetto che lanciamo oggi ha il principale obiettivo di raddoppiare l'accesso alle cure per tutti i bambini, dai neonati prematuri all'adolescenza. Questo rappresenta un passo avanti significativo nel garantire un'assistenza di prim'ordine ai bambini e alle loro famiglie, sottolineando l'impegno costante nell'offrire cure di alta qualità". "Il Buzzi è l'astronave dei bambini e per noi è un progetto importante e prioritario. La nostra missione non consiste nel diminuire le aspettative, ma sollevarle costantemente verso lo spazio. Ci stiamo impegnando affinché il nuovo Buzzi diventi il miglior centro pediatrico di emergenza e urgenza di Europa", ha aggiunto Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia. (ANSA).