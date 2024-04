Gambizzato in strada a Milano, ancora in prognosi riservata Abruzzese operato al Niguarda, sequestrata l'auto

(ANSA) - MILANO, 10 APR - Sarà sentito dai carabinieri, non appena si sarà rimesso dall'operazione che ha subito all'ospedale Niguarda, Antonio Abbruzzese, 40enne che è stato gambizzato ieri pomeriggio in viale Marche a Milano con quattro proiettili. L'uomo è ancora in prognosi riservata. E' stato ricostruito che Abbruzzese, che ha precedenti penali, era stato in uno stabile davanti al quale aveva parcheggiato l'auto e, una volta uscito, è stato avvicinato da un uomo di mezza età che gli ha sparato. Sono stati sentiti alcuni testimoni e la moglie del ferito la quale avrebbe raccontato che il marito non aveva particolari problemi con nessuno. I carabinieri sono al lavoro sulle tracce biologiche trovate a bordo dell'auto che è stata sequestrata. (ANSA).

