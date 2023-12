Forti pioggie al centro sud e nuovo cilone per l'Immacolata Temperature sotto la media fino a Sant'Ambrogio

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Oggi ultime residue deboli fioccate in pianura tra Emilia e Friuli. Dal pomeriggio il nord tornerà asciutto, mentre sono attese forti piogge dalla Toscana alle Marche, in seguito su tutto il Centro, la Campania, la Sicilia e la Puglia e dalla sera anche sul resto del meridione. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it sottolineando che è in arrivo un nuovo ciclone per l'Immacolata. Il veloce passaggio di neve a bassa quota sulla Pianura Padana lascia il posto alle piogge, anche intense, con neve fresca sull'Appennino solo oltre i 1300-1600 metri. Da mercoledì il mal tempo si sposterà verso i Balcani con qualche rovescio ancora al Sud e sul versante adriatico ma per Sant'Ambrogio (7 dicembre) il tempo sarà bello ovunque anche se le temperature rimarranno sotto la media stagionale. Per la Festa dell'Immacolata è confermato l'arrivo di un ciclone, dalla traiettoria incerta. "Dagli ultimi modelli - sottolinea Tedici - sembra essere diretto verso le Isole Maggiori, Sardegna e Sicilia con fenomeni potenzialmente anche alluvionali". Nel dettaglio - Martedì 5. Al nord: instabile al mattino con residue nevicate, migliora nel pomeriggio. Al centro: rovesci su Toscana, Umbria e Lazio, meno diffusi altrove. Al sud: peggiora forte in Campania, poi Sicilia, quindi Gargano e Salento sparse altrove. - Mercoledì 6. Al nord: bel tempo, ventoso. Al centro: soleggiato e ventoso. Al sud: qualche rovescio sul basso Tirreno. - Giovedì 7. Al nord: bel tempo. Al centro: soleggiato. Al sud: soleggiato. Tendenza: da venerdì ciclone con neve in pianura sul Piemonte e maltempo su Isole Maggiori; weekend soleggiato salvo ultimi fenomeni sabato al Sud. (ANSA).