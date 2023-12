Forte afflusso ai mercatini di Natale in Trentino Alto Adige Rallentamenti sull'Autobrennero e negli ingressi alle città

(ANSA) - BOLZANO, 09 DIC - I mercatini di Natale in Trentino Alto Adige registrano un forte afflusso in questo sabato del ponte dell'Immacolata. Il traffico è a tratti rallentato sull'autostrada del Brennero in direzione nord tra San Michele e Bolzano Sud, come anche sulla superstrada Mebo che collega Bolzano e Merano. Code si sono formate anche agli ingressi delle città. A Bolzano i vigili urbani deviano i turisti verso i parcheggi in zona industriale, molti automobilisti tentano comunque di arrivare fino in centro storico, dove però i parcheggi sono esauriti, complicando ulteriormente la situazione. (ANSA).