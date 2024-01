Fontana:'Con stop a gettonisti eliminati disequilibri economici' 'Primo bando un successo, inciderà sui tempi di attesa'

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - "Finalmente possiamo eliminare il disequilibrio immorale dei trattamenti economici all'interno dei nostri ospedali": così sui propri profili social il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo che ieri l'assessore al Welfare Guido Bertolaso ha fornito i risultati del bando per medici liberi professionisti indetto dalla Regione Lombardia per sostituire i gettonisti. "Il primo bando della Regione Lombardia per 235 medici nell'area dell'Emergenza e Urgenza è stato un successo" secondo Fontana e "ci permette di sostituire i medici gettonisti privati con compensi fuori misura" e di "organizzare un reclutamento basato sulla qualità e non sull'urgenza - conclude - incidendo positivamente sui tempi di attesa per la cittadinanza". (ANSA).

