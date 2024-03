Finge di essere residente in Croazia ed evade 4 milioni Gdf, sequestrati 700mila euro tra immobili, contanti e gioielli

(ANSA) - PORDENONE, 01 MAR - Finge di essere residente in Croazia e di operare con una società macedone attiva nel settore della pubblicità, evadendo 4 milioni al fisco italiano. Si tratta di un imprenditore croato al quale sono stati sequestrati 700mila euro tra fabbricati, terreni, titoli, contanti, gioielli e numerosi orologi delle marche più prestigiose. L'indagine è della Guardia di Finanza di Pordenone che ha accertato, anche grazie alla cooperazione internazionale, che l'uomo era, in realtà, da tempo, residente nella provincia di Pordenone da dove operava per il proprio business senza più alcun collegamento con la nazione di origine. E' stato denunciato per omessa dichiarazione fiscale e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. (ANSA).

