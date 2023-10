Festa delle Forze armate a Cagliari con Mattarella e Crosetto Su Roma e sul capoluogo sardo il sorvolo delle Frecce Tricolori

(ANSA) - CAGLIARI, 23 OTT - Il Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, in ricordo della fine della prima guerra mondiale, sarà celebrato quest'anno a Cagliari con una cerimonia istituzionale alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro della Difesa Guido Crosetto. L'appuntamento è già stato fissato nelle agende del Quirinale e del dicastero competente ma il programma dettagliato è ancora top secret. Si sa solo che l'evento - l'anno scorso a Bari - è previsto per sabato 4 novembre alle 11.30 al porto, nell'area della calata Mariano Delogu. Secondo quanto si è appreso, oltre alla parata con schieramenti di tutte le forze armate ci sarà una rappresentanza della Brigata Sassari con la banda conosciuta in tutta Italia, e non solo, per l'inno Dimonios al grido "Forza Paris". A Cagliari ritornerà anche la pattuglia acrobatica nazionale con le Frecce Tricolori che sfrecceranno di nuovo sul cielo della Sardegna dopo l'esibizione del 20 agosto scorso al Poetto. Un sorvolo sulla città che farà il paio, lo stesso giorno, con quello a Roma sopra l'Altare della Patria. Non sono ancora confermate invece le presenze della premier Giorgia Meloni e del presidente del Senato Ignazio La Russa. Quest'anno le celebrazioni potrebbero subire qualche taglio "per motivi di sicurezza". È stato, infatti, annullato a Roma l'evento che era previsto sempre il 4 novembre al Circo Massimo. (ANSA).