Feltri vuole pagare multa a Pro Tetto ma l'associazione dice no Presidente di Pro Tetto, 'non voglio. Mi sento io responsabile'

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Il giornalista e consigliere regionale di FdI in Lombardia, Vittorio Feltri, si offre per pagare la multa di 230 euro per occupazione di suolo pubblico comminata alla onlus 'Pro Tetto' per aver organizzato, insieme alla pagina Instagram 'MilanoBellaDaDio', un pranzo per senzatetto in Galleria a Milano alla vigilia di Natale. Ma il presidente della onlus Fernando Barone non vuole che siano altri a pagare la sanzione: "Ho detto a tutti di non pagarla. Se vogliono fare beneficenza va bene ma mi sento responsabile e quindi pago io" ha spiegato. Feltri, invece, in mattinata si è diretto in banca per pagare la multa: "Non è che se sono dei senzatetto allora nessuno deve preoccuparsi - ha commentato - . Questo al Comune non importa e visto che io sono una persona come le altre mi è sembrato giusto dare una mano". Come ha sottolineato Barone all'ANSA, però, "è mio dovere" perché "ho fatto una scelta che non è improvvisata". Non era infatti la prima festa della vigilia fatto in centro con i senza tetto, "l'anno prima eravamo in piazza Scala, davanti a Palazzo Marino, l'anno prima ancora in Galleria. Gli altri anni i vigili passavano e ci facevano gli auguri, questa volta hanno fatto gli sceriffi ma va bene, ci sta. Eravamo in una zona con pochissimo passaggio, anche Cracco ci ha portato il caffé. Noi li seguiamo da dieci anni ed è Natale per tutti". Anche oggi l'associazione ha organizzato un pranzo con un centinaio di senzatetto all'oratorio di via Settala. E per il primo gennaio c'è un'altra tradizione da mantenere. "In zona Vittorio Emanuele forniamo cotechino e lenticchie alle 20:30 quando c'è meno gente, i negozi sono chiusi e i senzatetto mettono giù tende e sacchi a pelo. Qualcuno mi dice di non farlo e sono combattuto. Se lo faccio e prendo la multa dicono che cerco visibilità - ha concluso - se non lo faccio mi sembro quasi un codardo". (ANSA).

KCT-