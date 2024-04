Fedriga va in missione negli Usa per attrarre investimenti Assetti geopolitici impongono di guardare democrazie occidentali

(ANSA) - TRIESTE, 11 APR - "Dopo il successo di Selecting Italy, nell' ambito del quale è stato sottoscritto un importante protocollo di collaborazione tra Conferenza delle Regioni e Province autonome e National Italian American Foundation, l'azione della Regione per attrarre investimenti esteri si sposta negli Usa. La prossima settimana, con i vertici dell'Agenzia lavoro&sviluppo impresa e della Direzione relazione internazionali, parteciperò a una serie di rilevanti incontri istituzionali tra New York e lo Stato della Virginia". Lo ha annunciato il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga. Alla missione parteciperà da mercoledì anche l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini. "Negli ultimi anni abbiamo rafforzato le relazioni con gli Stati Uniti - ha spiegato Fedriga - come dimostra la forte crescita di investimenti americani sul nostro territorio. Il già storicamente solido rapporto del Friuli Venezia Giulia con gli Usa si è notevolmente rafforzato grazie anche alle partnership commerciali di numerose nostre aziende con realtà statunitensi". Il cambiamento degli assetti geopolitici, secondo Fedriga, "oggi più che mai ci impone, anche in ambito commerciale, di guardare con attenzione alle democrazie occidentali. La pandemia prima e la guerra in Ucraina poi ci hanno infatti dimostrato la necessità di stabilire solide catene d'approvvigionamento con le nazioni che condividono i valori della libertà e della democrazia". Il primo appuntamento è in Virginia: l'incontro tra il governatore Fedriga e il suo omologo dello Stato americano Glenn Youngkin, al quale seguirà una serie di riunioni con aziende e imprenditori locali allo Small business development center locale. Successivamente la delegazione Fvg si sposterà a New York per ulteriori incontri per attrarre investimenti esteri in collaborazione con la National Italian American Foundation. Tra questi la presentazione oltre oceano dell'accordo recentemente siglato a Trieste e la partecipazione al galà organizzato dalla Niaf proprio per il Friuli Venezia Giulia, che è Regione d'onore per il 2024. (ANSA).

