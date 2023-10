Fedriga, Tarvisio sarà sede dei Mondiali junior sci alpino 2025 'Regione continua a investire su poli sciistici'

(ANSA) - TRIESTE, 28 OTT - "Il Friuli Venezia Giulia si conferma territorio vocato a ospitare manifestazioni sportive di carattere internazionale. È un'attitudine naturale - dovuta alla sua felice conformazione geografica e paesaggistica - e organizzativa - per esperienze maturate, professionalità e bacino di volontari - e sociale - perché la nostra comunità è partecipe con entusiasmo dei grandi eventi sportivi, vista la capillare diffusione della pratica in tutti gli ambiti e in tutte le generazioni". Inoltre, la Regione "ha continuato a investire sui poli sciistici della sua montagna, per migliorare le strutture e rafforzare l'attrattività, ha creduto nel suo patrimonio bianco e questo è un presupposto indispensabile per garantire esiti non solo buoni ma eccellenti quando è di scena lo sport di altissimo livello". Lo ha detto Massimiliano Fedriga, governatore del Fvg, commentando la designazione di Tarvisio come sede dei Campionati Mondiali junior Sci Alpino 2025. "Ringrazio la Fisi e il presidente Flavio Roda con i quali fin da subito inizieremo a collaborare. Questa è la riprova di quella miscela di attitudini e impegno, che significano anche capacità di sfida e investimenti: così 23 anni dopo il Torneo iridato torna sulle nostre piste, precisamente a Tarvisio, che ospiterà le sei discipline di gara in programma - ha aggiunto Fedriga - Non vediamo l'ora di partire con l'organizzazione e siamo sicuri che tra febbraio e marzo 2025 il Fvg saprà dare un'altra grande prova di sé e aggiungere una cartolina da incorniciare nell'album degli eventi sportivi che lasciano un segno in coloro che vi hanno preso parte o hanno potuto assistervi. Spesso questi ospiti - atleti, dirigenti, tecnici, appassionati, turisti - si affezionano alla nostra terra a tal punto che ne diventano i migliori ambasciatori.Anche stavolta sarà così". (ANSA).