Fedriga,orgoglio per incontro con Biden e Fvg Regione d'Onore Proclamata dalla Niaf per il 2024

(ANSA) - TRIESTE, 15 OTT - "L'incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e l'ufficializzazione del Friuli Venezia Giulia quale Regione d'Onore 2024 da parte della National Italian American Foundation (Niaf) ci riempiono di orgoglio. È previsto già nella giornata odierna un primo incontro operativo con Niaf per confrontarci sulle azioni di collaborazione in vista della Regione d'Onore 2024". Lo ha detto il governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, a commento dell'incontro con il presidente degli Stati Uniti al galà per il 48/o anniversario della Niaf. Nella stessa occasione è stato anche ufficializzato il riconoscimento al Friuli Venezia Giulia come "Regione d'Onore" per il 2024. Ogni anno, infatti, Niaf collabora con una Regione in Italia per promuovere la cultura e le opportunità di investimento nel nostro Paese. La Regione d'Onore 2023 per l'Associazione degli italo-americani è l'Emilia-Romagna, rappresentata all'evento dal suo presidente Stefano Bonaccini. (ANSA).