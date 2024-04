Fedriga, interessamento degli Stati Uniti per il Fvg Settimana prossima Governatore negli Usa per vari incontri

(ANSA) - TRIESTE, 09 APR - "I numeri avvalorano un interessamento degli Stati Uniti per il Friuli Venezia Giulia. Sono convinto che gli investimenti continueranno a crescere". Lo ha detto il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga a margine della seconda giornata di Selecting Italy rispondendo a una domanda sui rapporti tra la regione e gli Stati Uniti. Fedriga ha annunciato che la settimana prossima sara "nuovamente a New York per un incontro bilaterale tra le nostre imprese e le imprese statunitensi. Avrò poi un incontro specifico in Virginia con il Governatore di quello Stato. Stiamo cercando di rafforzare i rapporti tra singoli stati degli Usa e il Friuli Venezia Giulia", ha precisato Fedriga. Vari i settori di interesse: "Dalla logistica che è molto forte in Virginia e in New Jersey". In questo senso, "il nostro sistema logistico mette a disposizione tutta un'area geografica estremamente importante". Ma i settori spazioni fino alla "innovazione, alle nuove tecnologie in cui gli Stati Uniti sono forti. Se riusciamo a inserirci in quel mercato, ci inseriamo in una realtà che ha una capacità di attirare fondi importantissima", ha concluso. (ANSA).

