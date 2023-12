Fedriga, Fvg ha stabilità economica senza eguali in Italia Confermati per il 2024 contributi per transizione energetica

(ANSA) - TRIESTE, 22 DIC - "Il Friuli Venezia Giulia ha una stabilità economica che non ha eguali in Italia". Lo ha detto il Governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, nel corso della conferenza stampa di fine anno. Tracciando un breve excursus del 2023, Fedriga ha evidenziato, tra le misure adottate, quelle per la transizione energetica, fondi per i pannelli fotovoltaici per cento milioni, che ha definito "un successo". Si tratta di una cifra stimata "più consistente rispetto alle richieste ricevute". Tanto, che la misura sarà confermata anche per il 2024, ha annunciato. (ANSA).

