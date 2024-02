Fedriga, Fvg accoglie più di tutti in rapporto alla popolazione Utile la sospensione di Schengen. Nessun hotspot in regione

(ANSA) - TRIESTE, 12 FEB - "Nei mesi invernali i passaggi" di migranti "dalla rotta balcanica sono diminuiti ma ci aspettiamo un incremento quando arriverà la bella stagione, cosa che ci preoccupa. Bisogna avere la consapevolezza che in Fvg non possono rimanere perché già oggi siamo la regione che accoglie più di tutta Italia rispetto alla popolazione. Non possiamo supportare numeri che crescano in maniera spropositata perché sarebbe ingestibile." Lo ha detto il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga a margine del convegno Fvg Connect sull'innovazione, promosso da Open Fiber, Ba, Saipem e Fincantieri insieme con la Regione Fvg, nel cui Palazzo si svolge. "Dobbiamo lavorare sul blocco degli arrivi - ha proseguito Fedriga - E su questo serve collaborazione con gli altri Paesi europei. Penso che la sospensione di Schengen stia aiutando: non serve solo a fermare l'ingresso di possibile estremismo". Per quanto riguarda la costruzione di Hotspot, invece "ad oggi il Friuli Venezia Giulia non ha comunicazioni sulla costruzione" di questo tipo di strutture, ha concluso. (ANSA).

