Fedez va via quando parla assessore che replica, 'piccolo uomo' Scontro rapper-Romano La Russa a un evento dell'Avis a Milano

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Fedez durante l'evento in piazza Duomo a Milano per sensibilizzare sulla donazione di sangue ha polemizzato sulla presenza degli esponenti della Regione Lombardia, gli assessori Romano La Russa e Elena Lucchini. In particolare quando ha preso la parola La Russa il rapper ha lasciato la zona dove si stavano tenendo i discorsi istituzionali per andare a visitare l'unità mobile per la donazione di sangue e i vari stand delle associazioni. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se era un caso il fatto che si era allontanato quando aveva preso la parola l'assessore regionale, Fedez ha spiegato: "No non è un caso perché questa cosa l'abbiamo organizzata con la fondazione Fedez con Avis - ha detto - e il Comune di Milano. Io il signor La Russa non l'ho mai visto coinvolto e nemmeno la signora Lucchini che ha detto che stava pensando di organizzare un evento". Quindi la regione si è imbucata? gli hanno chiesto i giornalisti. "Fate voi", ha concluso "Io non l'ho neanche visto andare via ma se è così confermo che è un piccolo uomo", ha replicato Romano La Russa -, molto piccolo. Il suo comportamento era scontato. Lui pensa di avere fatto un atto eroico, in realtà è stato un segno di maleducazione nei confronti dei presidenti e di tutte le associazioni". "Lo ringrazio per l'opera di questa giornata però non si è comportato bene. Lui ha scoperto solo oggi Avis perché ne ha avuto bisogno, c'è chi invece da sempre dedica la sua vita a questo - ha concluso -. Non è un gesto d'amore verso i donatori". (ANSA).