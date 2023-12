Evade carcere Firenze scavalcando muro, detenuto poi ripreso A riferire quanto accaduto il sindacato Osapp

(ANSA) - FIRENZE, 15 DIC - Un giovanissimo detenuto del carcere fiorentino di Sollicciano è riuscito a scavalcare il muro di cinta del penitenziario. La sua evasione è stata ripresa dalle telecamere: immediato l'allarme, con il fuggitivo che è stato ripreso e riportato in carcere. E' quanto riferisce il sindacato Osapp della Toscana. Tutto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi. Il detenuto, di nazionalità marocchina, portato a Sollicciano il 13 dicembre scorso per furto aggravato in concorso, "approfittando della penuria di personale addetto al controllo dei settori passeggi e sfruttando un cumulo di materiale adiacente il muro di cinta - riferisce Osapp - , ha scavalcato e è andato all'esterno della struttura penitenziaria con estrema facilità. Ripreso dalle telecamere della sala regia, è scattato immediatamente l'allarme e il fuggitivo è stato raggiunto dal personale prontamente accorso e riportato nuovamente in carcere". "L'episodio in questione si aggiunge alla lunga lista di eventi critici che si registrano ormai da tempo negli istituti di pena e, nello specifico, a Sollicciano, emblematici di un sistema penitenziario colabrodo, allo sfascio" commenta il sindacato. (ANSA).