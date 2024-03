Enti locali, Commissione stabilità approva 543 assunzioni Accolte istanze presentate da Province e Comuni

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - La Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, presieduta al Viminale dal sottosegretario all'Interno Wanda Ferro, ha esaminato con esito favorevole 26 delibere presentate da 23 Comuni, approvando 8 rideterminazioni di dotazioni organiche, 481 assunzioni a tempo indeterminato e 62 a tempo determinato. In particolare, la Commissione ha approvato le istanze presentate dalle Amministrazioni provinciali di Salerno e di Vibo Valentia e dai Comuni di Alessandria, Lecce, Palermo, Camerota (Salerno), Palombara Sabina (Roma) e Joppolo (Vibo Valentia). Per quanto riguarda i provvedimenti relativi alla finanza locale, la Commissione ha esaminato due piani di riequilibrio finanziario pluriennale per i Comuni di Capodrise e Caiazzo, in provincia di Caserta; cinque ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per i Comuni di Belmonte Mezzagno (Palermo), Montelanico (Roma), Soveria Mannelli (Catanzaro), Aidone (Enna) e Grotteria (Reggio Calabria) e due piani di estinzione per i comuni di Riesi (Caltanissetta) e Casteldaccia (Palermo). (ANSA).

